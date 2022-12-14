Европарламент одобрил предоставление Украине 18 млрд евро помощи

16:21 14 декабря Киев, Украина

Европарламент одобрил регламент, позволяющий перечислить пакет помощи в размере 18 миллиардов евро Украине после того, как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕН.



Евродепутаты приняли по срочной процедуре предложенную Советом изменение в регламенте макрофинансовой помощи плюс, позволяющую 26 государствам-членам выступать гарантами займа как альтернативы бюджету ЕС.



Долгосрочная ссуда, предоставляемая на льготных условиях, но при проведении реформ, будет покрывать основные государственные услуги, включая работу больниц, школ и обеспечение жильем. Средства также призваны помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая подвергается постоянным нападениям со стороны россии.



Отмечается, что Европарламент одобрил позицию о предоставлении финансовой помощи Украине 24 ноября, но Совет ЕС не смог найти единодушную поддержку двух элементов первоначального предложения 6 декабря. Чтобы облегчить выплату позиции в январе 2023 года, 10 декабря Рада представила изменившуюся версию пакета, на которую согласилась Венгрия.



Совет Европейского Союза 10 декабря согласовал предоставление Украине помощи на сумму в 18 миллиардов евро в течение 2023 года.