Европарламент одобрил новый пакет поддержки для Украины

14:52 24 ноября Киев, Украина



Сегодня, 24 ноября, Европарламент одобрил пакет поддержки Украины на 2023 год на сумму до 18 млрд евро.





Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Мецола.

"Р екордно быстро Европарламент только что одобрил 18 миллиардов евро для того, чтобы Украина пережила войну и начала восстановление. Спустя 9 месяцев неизбирательной войны, которую ведет кремль, наша поддержка Украины только усиливается. Мы не сдвинемся с места", - отметила Роберта Мецола.



Теперь решение должны одобрить представители стран-членов союза.