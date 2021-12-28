Европарламент хочет провести дебаты из-за наращивания военной мощи РФ на границе с Украиной

15:25 19 Апрель Киев, Украина

Политгруппа “Европейской народной партии” (ЕНП) инициировала проведение дебатов на следующей пленарной сессии Европарламента из-за наращивания военной мощи РФ на границе с Украиной.

Об этом говорится в соответствующем заявлении евродепутатов.

“Коллективный долг Европы — подтвердить нашу поддержку Украины, и мы хотели бы услышать от президентов Европейской комиссии и Совета Европы, как Европейский Союз намеревается это сделать”, — сказала депутат Европарламента, заместитель председателя группы ЕНП по международным делам Сандра Калниете.

По словам Евродепутата, Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих у границы с Украиной, было убито несколько десятков украинских солдат.



Ситуация ухудшается и представляет собой серьезную и растущую угрозу европейской стабильности и безопасности, а также суверенитету Украины , отметила Калниете.

“Российскому режиму придется заплатить цену за свою агрессию против Украины, а также за то, как он обращается с Алексеем Навальным. Мы должны видеть российское правительство таким, какое оно есть — угрожающей, ненадежной диктатурой, которая сохраняет свою власть посредством агрессии против своих соседей и своих политических оппонентов. Мы уже видели этот точный сценарий, разыгрываемый раньше. Мы не можем позволить, чтобы это повторилось снова ”, - подчеркнула евродепутат.

ЕС и государства-члены должны начать выполнять свои декларации