Европа требует от Сербии решимости в санкциях против рф
08:24 17 мая Киев, Украина
Все потенциальные члены Евросоюза должны разделять европейские ценности и принципы и если Сербия
хочет в будущем стать членом ЕС, она должна ввести санкции
против России за ее вторжение в Украину.
Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в понедельник после заседания министров иностранных дел ЕС.
“Министры выразили четкое ожидание от партнеров как будущих членов соответствовать европейским ценностям и международной политике, – сказал Боррель, добавив, что это охватывает введение санкций. – Те, кто этого еще не сделал – и Сербия одна из них – должны как можно скорее ускориться и ввести санкции”.
Он еще раз подчеркнул, что ЕС ожидает от кандидатов на членство в ЕС полностью согласовывать свою международную политику с ЕС.
"Сохранять близкие отношения с путинским режимом больше не совместимо с построением общего будущего с ЕС. Быть нейтральным сегодня, учитывая войну в Украине – это неправильный контекст. Одна страна вторглась на территорию другой. Ставить их на одну ступень значит не отличать нападающего от того, на кого напали", - сказал Боррель.
Сербия в будущем планирует присоединиться к ЕС, однако с 2014 г. она не присоединялась к санкциям ЕС против России и продолжает сохранять близкие отношения с рф.
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