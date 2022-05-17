Европа требует от Сербии решимости в санкциях против рф

08:24 17 мая Киев, Украина

Все потенциальные члены Евросоюза должны разделять европейские ценности и принципы и если Сербия хочет в будущем стать членом ЕС, она должна ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.



Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в понедельник после заседания министров иностранных дел ЕС.

“Министры выразили четкое ожидание от партнеров как будущих членов соответствовать европейским ценностям и международной политике, – сказал Боррель, добавив, что это охватывает введение санкций. – Те, кто этого еще не сделал – и Сербия одна из них – должны как можно скорее ускориться и ввести санкции”.

Он еще раз подчеркнул, что ЕС ожидает от кандидатов на членство в ЕС полностью согласовывать свою международную политику с ЕС.

"Сохранять близкие отношения с путинским режимом больше не совместимо с построением общего будущего с ЕС. Быть нейтральным сегодня, учитывая войну в Украине – это неправильный контекст. Одна страна вторглась на территорию другой. Ставить их на одну ступень значит не отличать нападающего от того, на кого напали", - сказал Боррель.

Сербия в будущем планирует присоединиться к ЕС, однако с 2014 г. она не присоединялась к санкциям ЕС против России и продолжает сохранять близкие отношения с рф.