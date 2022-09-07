Европа разорвала все связи с российской космической индустрией и не видит поводов для их возобновления

08:32 07 сентября Киев, Украина

Глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер поставил крест на сотрудничестве с россией, после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает изданию Ars Technica.

«Я действительно считаю отвратительным вторжение в Украину. [...] То, что там происходит, не соответствует нашим европейским ценностям, и мы не можем работать с партнером, который попирает эти ценности», — заявил Ашбахер.

Вскоре после начала вторжения российские рабочие на главном космодроме Европы во Французской Гвиане были уволены и вернулись домой. Запуск спутников OneWeb на российской ракете при посредничестве ESA был отменен. Эти 36 спутников остаются в Казахстане, убыток OneWeb составил $229 млн.



До войны Европа полагалась на российскую ракету «Союз» как на идеальное средство доставки грузов на орбиту: ее полезная нагрузка больше, чем у европейской ракеты Vega, но не настолько больше, чтобы понадобилась более дорогой носитель Ariane 5. Ожидалось, что это партнерство продолжится, даже когда Европа введет в эксплуатацию ракеты нового поколения Vega-C и Ariane 6. Эти планы были отменены после начала войны.

«Я не вижу шансов восстановления былого сотрудничества. Я говорю здесь от имени государств-членов ESA. У них примерно одинаковое мнение», — подчеркнул Ашбахер.

В 2022 и 2023 годах было запланировано пять запусков «Союзов» для вывода на орбиту европейских полезных грузов. Поскольку новая ракета Ariane 6 не будет готова к полетам по крайней мере до следующего года, Ашбахеру пришлось искать альтернативы, включая американскую SpaceX. Также ESA рассматривает индийские и японские носители.



При этом именно действия США способствовали углублению сотрудничества между ESA и россией, отмечает Ars Technica. В 2012 году из-за чрезмерных трат на космический телескоп «Джеймс Уэбб» NASA вышло из проекта ExoMars, целью которого была первая посадка европейского космического корабля на Марс. Европа обратилась к россии, которая предоставила ракету «Протон» и посадочный модуль. Теперь, десятилетие спустя, ESA и NASA снова обсуждают совместную работу над ExoMars.