Европа не должна позволять себя шантажировать ядерным оружием рф - Зеленский
18:57 13 октября Киев, Украина
Российский агрессор применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский
в интервью немецкому телеканалу ZDF.
По его словам, риск применения россией ядерного оружия по-прежнему остается, однако Европа не должна позволять себя шантажировать.
"Сейчас задача всей Европы - показать путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции…Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием", - подчеркнул Зеленский.
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