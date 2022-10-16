Европа не должна позволять себя шантажировать ядерным оружием рф - Зеленский

18:57 13 октября Киев, Украина

Российский агрессор применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий.


Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, риск применения россией ядерного оружия по-прежнему остается, однако Европа не должна позволять себя шантажировать.
 
"Сейчас задача всей Европы - показать путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции…Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием", - подчеркнул Зеленский.