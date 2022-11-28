Европа должна применить к ЧВК "Вагнера" такой же подход, как и к ИГИЛ — глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Европа должна применить к ЧВК "Вагнера" такой же подход, как и к организации ИГИЛ.
Ранее Урмас Рейнсалу передал Гааге наручники для основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Сделал он это после того, как Пригожин направил в Европарламент "окровавленную" кувалду из-за новости о возможном признании его ЧВК террористической организацией. Именно кувалду "вагнеровцы" используют для показательных казней. Так, недавно они казнили кувалдой заключенного-"вагнеровца", сдавшегося в плен ВСУ и заявила, что хочет воевать на стороне Украины.
Частная военная компания Вагнера — неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы россии и не имеющая никакого юридического статуса. Одними из источников финансирования ЧВК в медиа называют в частности бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту россии владимиру путину.
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