Европа должна применить к ЧВК "Вагнера" такой же подход, как и к ИГИЛ — глава МИД Эстонии

"Это значит, что если человек едет по Европе и он причастен к деятельности ИГИЛ, или финансирует его каким-либо образом, это уже будет означать уголовное преступление. Поэтому запретить им находиться в Европе и заморозить их активы. То есть подход должен быть цельным в этом контексте, что организации подобного типа к "Вагнеру" сугубо террористические. А членство в такой террористической организации должно быть уголовным деянием", - сказал глава эстонского дипломатического ведомства в интервью Общественному.