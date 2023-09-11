Еврокомиссия ужесточает правила для россиян при въезде в ЕС: конфискация авто

08:23 11 сентября Киев, Украина

Еврокомиссия подтвердила свою трактовку санкционного законодательства, которое позволяет конфисковывать ценные предметы у российских граждан, въезжающих в Европейский союз.



В разъяснительном документе отмечается, что собственный автотранспорт, привозимый россиянами, рассматривается как нелегальный импорт согласно нормам ЕС и будет конфискован независимо от целей и сроков использования.



Помимо транспортных средств, у граждан рф могут изъять также косметику, средства гигиены, ноутбуки, мобильные телефоны и другие предметы. Ограничения не распространяются на золотые украшения для личного использования физическими лицами, путешествующими в ЕС.



На вопрос, могут ли граждане рф временно, например, в туристических целях, привозить с собой в ЕС личные вещи и транспортные средства, которые находятся в санкционном списке, в Еврокомиссии ответили отрицательно.



Еврокомиссия напомнила, что цель санкций - значительное ослабление российской экономики и лишение рф важнейших рынков для ее продукции и существенное ограничение ее возможностей вести войну. Поэтому любая другая интерпретация санкционного законодательства лишила бы эти запреты их смысла и создала значительные возможности для их обхода, считает ведомство.