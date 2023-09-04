Еврокомиссия: Украина удерживает позицию на рынке ЕС в сельскохозяйственной сфере

19:20 25 августа Киев, Украина

По данным Еврокомиссии, Украина остается третьим по величине поставщиком сельскохозяйственной продукции в ЕС, несмотря на продолжающуюся войну.



Об этом свидетельствуют данные статистической сводки по сельскохозяйственной торговле ЕС, обнародованные на сайте Еврокомиссии.



В период с января по май 2023 года Украина экспортировала в ЕС сельскохозяйственной продукции на сумму 5,646 миллиарда евро, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Основными товарами, которые Украина экспортирует в ЕС, являются зерновые, подсолнечник, курица и яйца, а также сахар и изоглюкоза.



В то же время Украина остается важным рынком для экспорта европейской сельскохозяйственной продукции. В 2022 году ЕС экспортировал в Украину сельскохозяйственной продукции на сумму 2,926 миллиарда евро.



За первые пять месяцев 2023 года этот показатель вырос на 37%, до 1,412 миллиарда евро.