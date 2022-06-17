Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза

13:21 17 июня Киев, Украина

Еврокомиссия приняла рекомендацию Совета Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Теперь дело за лидерами европейских стран, которые должны принять окончательное решение о предоставлении нашей стране статуса кандидата в Европейский Союз на саммите 23 – 24 июня.

Об этом в Twitter сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств.

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, мы хотим, чтобы они жили с нами в европейской мечте», - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓

https://t.co/BuBLz0Fbdt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Также Еврокомиссия дает план действий, который нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.



Вот необходимые шаги:



📌Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;



📌Завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;



📌Дальше усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.



📌Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);



📌Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;



📌Должен заработать «антиолигархический» закон;



📌Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;



📌Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.