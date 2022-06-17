Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза

Еврокомиссия приняла рекомендацию Совета Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Теперь дело за лидерами европейских стран, которые должны принять окончательное решение о предоставлении нашей стране статуса кандидата в Европейский Союз на саммите 23 – 24 июня.
Об этом в Twitter сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств.
Today, the @EU_Commission has adopted its Opinions on the membership applications of Ukraine, Moldova and Georgia, after assessing them against our rigorous standards ↓— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022
https://t.co/BuBLz0Fbdt
Также Еврокомиссия дает план действий, который нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.
Вот необходимые шаги:
📌Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
📌Завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
📌Дальше усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.
📌Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);
📌Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
📌Должен заработать «антиолигархический» закон;
📌Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
📌Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии