Еврокомиссия рассматривает защиту Польши, Венгрии и Словакии по иску Украины в ВТО

Еврокомиссия анализирует вопрос о необходимости защиты Польши, Венгрии и Словакии в связи с иском, поданным Украиной в Всемирную торговую организацию (ВТО). Иск Украины связан с нарушением указанными странами торговых правил Европейского союза, касающихся импорта украинских продовольственных товаров. Речь идет о введении односторонних запретов на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии об отмене этих ограничений.
Эта информация была опубликована в материале газеты Financial Times.
Сначала Еврокомиссия требовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты. Теперь она фокусируется на "согласовании" их юридических аргументов в ответ на иск Украины в ВТО.
В официальном запросе, направленном Польше, Венгрии и Словакии в среду, Еврокомиссия заявила, что она будет действовать "в соответствии с законодательством ЕС" и собирается провести процедуры ВТО, связанные с иском против членов ЕС.
Согласно сообщению, "следующим шагом будет предоставление ответа Украине на запросы о консультациях от имени всех трех стран-членов".
Внутри Европейской комиссии продолжаются обсуждения по вопросу о необходимости защиты Польши, Венгрии и Словакии. Комиссия также подчеркнула, что государства-члены "не имеют право принимать односторонние меры в сфере торговли" и что она проводит оценку юридических аспектов сложной ситуации.
Европейский союз может начать собственную процедуру с целью убедиться, что государства-члены соблюдают свои обязательства по законодательству ЕС и ВТО.
Эта информация была опубликована в материале газеты Financial Times.
Сначала Еврокомиссия требовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты. Теперь она фокусируется на "согласовании" их юридических аргументов в ответ на иск Украины в ВТО.
В официальном запросе, направленном Польше, Венгрии и Словакии в среду, Еврокомиссия заявила, что она будет действовать "в соответствии с законодательством ЕС" и собирается провести процедуры ВТО, связанные с иском против членов ЕС.
Согласно сообщению, "следующим шагом будет предоставление ответа Украине на запросы о консультациях от имени всех трех стран-членов".
Внутри Европейской комиссии продолжаются обсуждения по вопросу о необходимости защиты Польши, Венгрии и Словакии. Комиссия также подчеркнула, что государства-члены "не имеют право принимать односторонние меры в сфере торговли" и что она проводит оценку юридических аспектов сложной ситуации.
Европейский союз может начать собственную процедуру с целью убедиться, что государства-члены соблюдают свои обязательства по законодательству ЕС и ВТО.
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