Еврокомиссия работает над 12 пакетом санкций против россии — фон дер Ляен

19:12 27 октября Киев, Украина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, фокус Европейского Союза остается на поддержке Украины.

Об этом Урсула фон дер Ляен сказала на брифинге по итогам состоявшегося двухдневного саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 26-27 октября.

"Следующим нашим шагом будет предложен пакет для Украины на 50 миллиардов евро, потому что Украина нуждается в надежной и предполагаемой финансовой поддержке", - сказала фон дер Ляен.

Она также проинформировала, что в настоящее время Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами по поводу 12-го пакета санкций против россии.

"Сейчас мы проводим консультации с государствами-членами, в частности, мы рассматриваем, как сократить прибыль, которую россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнеров. Это будет сделано в очень тесном сотрудничестве с нашими партнерами из "Группы семи", и мы продолжаем следить за тем, чтобы наши действующие санкции должным образом внедрялись и эффективно выполнялись", - объяснила президент Еврокомиссии.

По ее словам, Еврокомиссия также представит предложение по использованию доходов от российских активов, которые были заморожены в ЕС, для того, чтобы их изъять и направить через бюджетный механизм в Украину.

"О заблокированных активах россии в Европейском Союзе. Это также было пунктом обсуждения. В марте прошлого года мы вместе принимали важное политическое решение — блокировать суверенные российские активы. Объем этих суверенных активов достигает 211 миллиардов евро. Политически мы согласились, что, безусловно, у россии есть заплатить за долгосрочное восстановление Украины", - сказала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что недавно министры финансов ЕС обсудили эту тему во время встречи в Марракеше, что позволило достичь существенного прогресса и применить принципы таких действий. Следующий шаг будет заключаться в представленных предложениях, как можно использовать эти замороженные российские активы.