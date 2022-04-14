Еврокомиссия признала указ Путина об оплате за газ в рублях нарушением санкций

Европейская комиссия пришла к выводу, что оплата за поставки газа в рублях, как этого требуют власти России, будет нарушением санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с выводами Еврокомиссии.
В связи с чем, Европейский Союз предупредил государства-члены, что требование президента Владимира Путина о том, чтобы «недружественные страны» фактически платили за российский газ в рублях, нарушит санкции, введенные против Москвы после ее вторжения в Украину.
Также, сообщает агентство, Еврокомиссия, проведя юридический анализ требования об оплате за газ в рублях, решила, что это будет и нарушением контрактов на поставки, условия которых не предусматривают смену валюты платежа.
Также, сообщает агентство, Еврокомиссия, проведя юридический анализ требования об оплате за газ в рублях, решила, что это будет и нарушением контрактов на поставки, условия которых не предусматривают смену валюты платежа.
Ранее, комиссия неоднократно заявляла, что согласованные контракты должны соблюдаться и что почти все они прямо предусматривают оплату в евро или долларах, и блок будет реагировать на любую попытку России обойти санкции.
Но решение о том, как платить за поставки, в конечном итоге будет лежать на компаниях, покупающих газ у России, и они окажутся в непростом положении, поскольку европейским фирмам необходимо соблюдать все действующие ограничительные меры.
Но решение о том, как платить за поставки, в конечном итоге будет лежать на компаниях, покупающих газ у России, и они окажутся в непростом положении, поскольку европейским фирмам необходимо соблюдать все действующие ограничительные меры.
Напомним, Путин 31 марта подписал указ о переводе расчетов за природный газ с "недружественными" странами на рубли. Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля.
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