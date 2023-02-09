В следующие несколько дней Еврокомиссия представит десятый пакет санкций против рф. Об этом на пресс-конференции европейских лидеров сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"В следующие несколько дней мы предложим 10 пакет санкций. Первое – мы применим санкции к ряду политических и военных лидеров, но также, уважаемый Владимир, мы очень внимательно выслушали вас в Украине, мы будем преследовать путинских пропагандистов, потому что их ложь отравляет общественное пространство в россии и за рубежом. Вы на этом настаивали, мы вас услышали", – сказала президент Еврокомиссии.