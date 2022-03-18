Еврокомиссия объявила о четвертом пакете санкций против России

Евросоюз вводит четвертый пакет антироссийских санкций в ответ на безжалостную агрессию РФ против Украины и ее народа. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Новые ограничения предполагают
Новые ограничения предполагают
- запрет на сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, в том числе входящих в военно-промышленный комплекс;
- запрет на импорт ряда стальных изделий, который лишит Россию экспортной выручки примерно в 3,3 миллиарда евро;
- запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением гражданской атомной энергетики;
- расширение санкций против физических лиц и компаний, создание списка активно участвующих в кампании по дезинформации;
- запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия;
- запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы осложнить доступ к финансовым рынкам ЕС;
- 35-процентный тариф на импорт основных видов российских товаров, включая водку;
Отказ России в статусе наибольшего благоприятствования
ЕС вместе с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.
ЕС вместе с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.
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