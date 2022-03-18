Еврокомиссия объявила о четвертом пакете санкций против России

14:26 15 марта Киев, Украина

Евросоюз вводит четвертый пакет антироссийских санкций в ответ на безжалостную агрессию РФ против Украины и ее народа. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.



Новые ограничения предполагают

запрет на сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями из разных секторов экономики, в том числе входящих в военно-промышленный комплекс;

запрет на импорт ряда стальных изделий, который лишит Россию экспортной выручки примерно в 3,3 миллиарда евро;

запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением гражданской атомной энергетики;

расширение санкций против физических лиц и компаний, создание списка активно участвующих в кампании по дезинформации;

запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия;

запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы осложнить доступ к финансовым рынкам ЕС;

35-процентный тариф на импорт основных видов российских товаров, включая водку;

Отказ России в статусе наибольшего благоприятствования



ЕС вместе с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.



