Еврокомиссия объявила девятый пакет санкций против рф

Европейская комиссия подготовила девятый пакет санкций против россии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскрыла, какие ограничения содержит новый пакет.
Что предполагает девятый пакет санкций
1. Еврокомиссия предлагает добавить почти 200 человек и компаний в санкционный список ЕС. В этот список включены:
- российские вооруженные силы, как отдельные офицеры, так и оборонные компании.
- члены государственной думы и совета федерации,
- министры
- губернатор
- политические партии.
2. Санкции против еще 3 российских банков. Это включает в себя полный запрет финансовых транзакций.
3. Наложить новый экспортный контроль и ограничения, в частности на товары двойного использования. Это распространяется, например, на ключевые химикаты, электронику, IT-компоненты.
4. Ограничение доступа россии к беспилотникам. ЕС планирует запретить прямой экспорт двигателей для беспилотников в россию и ограничить доступ к поставкам беспилотников через третьи страны, например, Иран.
5. ЕС исключит четыре канала из эфира и всех платформ распространения.
6. Дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горного секторов, включая запрет на новейшие инвестиции в горнодобывающую индустрия в россии.
6. Дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горного секторов, включая запрет на новейшие инвестиции в горнодобывающую индустрия в россии.
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