Еврокомиссия объявила девятый пакет санкций против рф

07:42 08 декабря Киев, Украина

Европейская комиссия подготовила девятый пакет санкций против россии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскрыла, какие ограничения содержит новый пакет.

"россия продолжает нести смерть и разорение в Украину, намеренно целит в гражданскую инфраструктуру, чтобы парализовать страну с началом зимы. Но мы стоим вместе с Украиной и заставим россию заплатить за ее жестокость. Восьмой принятый пакет санкций уже сильно бьет, но сегодня мы усиливаем давление на россию девятым пакетом санкций", — сказала президент ЕК.

Что предполагает девятый пакет санкций

1. Еврокомиссия предлагает добавить почти 200 человек и компаний в санкционный список ЕС. В этот список включены:

российские вооруженные силы, как отдельные офицеры, так и оборонные компании.

члены государственной думы и совета федерации,

министры

губернатор

политические партии.

"Этот список включает ключевые фигуры, связанные с российскими брутальными ракетными ударами против гражданских и похищением украинских детей в россию", - сказала фон дер Ляен.

2. Санкции против еще 3 российских банков. Это включает в себя полный запрет финансовых транзакций.



3. Наложить новый экспортный контроль и ограничения, в частности на товары двойного использования. Это распространяется, например, на ключевые химикаты, электронику, IT-компоненты.

"На все, что может быть использовано российской военной машиной", - сказала фон дер Ляен.

4. Ограничение доступа россии к беспилотникам. ЕС планирует запретить прямой экспорт двигателей для беспилотников в россию и ограничить доступ к поставкам беспилотников через третьи страны, например, Иран.

5. ЕС исключит четыре канала из эфира и всех платформ распространения.



6. Дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горного секторов, включая запрет на новейшие инвестиции в горнодобывающую индустрия в россии.