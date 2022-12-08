Еврокомиссия объявила девятый пакет санкций против рф

07:42 08 декабря Киев, Украина

Европейская комиссия подготовила девятый пакет санкций против россии. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскрыла, какие ограничения содержит новый пакет.
"россия продолжает нести смерть и разорение в Украину, намеренно целит в гражданскую инфраструктуру, чтобы парализовать страну с началом зимы. Но мы стоим вместе с Украиной и заставим россию заплатить за ее жестокость. Восьмой принятый пакет санкций уже сильно бьет, но сегодня мы усиливаем давление на россию девятым пакетом санкций", — сказала президент ЕК.
Что предполагает девятый пакет санкций
1. Еврокомиссия предлагает добавить почти 200 человек и компаний в санкционный список ЕС. В этот список включены:
  • российские вооруженные силы, как отдельные офицеры, так и оборонные компании.
  • члены государственной думы и совета федерации,
  • министры
  • губернатор
  • политические партии.
"Этот список включает ключевые фигуры, связанные с российскими брутальными ракетными ударами против гражданских и похищением украинских детей в россию", - сказала фон дер Ляен.
2. Санкции против еще 3 российских банков. Это включает в себя полный запрет финансовых транзакций.

3. Наложить новый экспортный контроль и ограничения, в частности на товары двойного использования. Это распространяется, например, на ключевые химикаты, электронику, IT-компоненты.
"На все, что может быть использовано российской военной машиной", - сказала фон дер Ляен.
4. Ограничение доступа россии к беспилотникам. ЕС планирует запретить прямой экспорт двигателей для беспилотников в россию и ограничить доступ к поставкам беспилотников через третьи страны, например, Иран. 
 
5. ЕС исключит четыре канала из эфира и всех платформ распространения.

6. Дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горного секторов, включая запрет на новейшие инвестиции в горнодобывающую индустрия в россии.
"Этот пакет дополняет полный запрет ЕС на импорт российской морской нефти, которая вступила в силу на этой неделе. А также глобальное ограничение цен на нефть, согласованное G7. Международное сотрудничество против войны россии никогда не было сильнее. Мы едины и непоколебимы", — сказала президент ЕК .