Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявили, что российский президент владимир путин фальсифицирует историю и распространяет теории заговора, чтобы отравить демократии Европейского Союза злонамеренной дезинформацией.
Юрова и Рейндерс сделали эти заявления в Европейский день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, который отмечается 23 августа. Этот день посвящен памяти жертв Холокоста, сталинских репрессий, репрессий во времена Мао Цзэдуна и других тоталитарных и авторитарных режимов.
Юрова и Рейндерс заявили, что путин вернул на континент войну, преследования и незаконную оккупацию. Они отметили, что россия продолжает отрицать свою роль в Холокосте и других преступлениях против человечества. Они также заявили, что россия распространяет теории заговора о том, что Европейский Союз является фашистским проектом.
Юрова и Рейндерс заявили, что Европейский Союз не потерпит фальсификации истории и распространения теорий заговора. Они заявили, что будут продолжать бороться с дезинформацией и пропагандой, распространяемой россией. Они также заявили, что будут поддерживать Украину, которая подверглась нападению со стороны россии, сколько будет необходимо.
Юрова и Рейндерс считают, что история дает определенную надежду. Они заявили, что после Второй мировой войны Европейский Союз построил мирную Европу, союз демократий. Они также заявили, что создали стабильные демократические институты в странах, которые не так давно находились под сокрушительным гнетом авторитаризма.
Юрова и Рейндерс сделали эти заявления в Европейский день памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов, который отмечается 23 августа. Этот день посвящен памяти жертв Холокоста, сталинских репрессий, репрессий во времена Мао Цзэдуна и других тоталитарных и авторитарных режимов.
Юрова и Рейндерс заявили, что путин вернул на континент войну, преследования и незаконную оккупацию. Они отметили, что россия продолжает отрицать свою роль в Холокосте и других преступлениях против человечества. Они также заявили, что россия распространяет теории заговора о том, что Европейский Союз является фашистским проектом.
Юрова и Рейндерс заявили, что Европейский Союз не потерпит фальсификации истории и распространения теорий заговора. Они заявили, что будут продолжать бороться с дезинформацией и пропагандой, распространяемой россией. Они также заявили, что будут поддерживать Украину, которая подверглась нападению со стороны россии, сколько будет необходимо.
Юрова и Рейндерс считают, что история дает определенную надежду. Они заявили, что после Второй мировой войны Европейский Союз построил мирную Европу, союз демократий. Они также заявили, что создали стабильные демократические институты в странах, которые не так давно находились под сокрушительным гнетом авторитаризма.
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