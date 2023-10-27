Еврокомиссия может дать положительную оценку движению Украины в ЕС — Reuters

18:59 24 октября Киев, Украина

Европейская комиссия 8 ноября планирует предоставить оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее заявке на членство. Это ключевой шаг в решении блока относительно начала переговоров о вступлении с Киевом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих чиновников.



Оценка будет представлена в ежегодном отчете Еврокомиссии, в котором будет подробно описано, насколько желающие присоединиться к блоку страны продвинулись в выполнении необходимых экономических, правовых и других критериев.



Ожидается, что Киев получит положительную рекомендацию, возможно, при дополнительных условиях, связанных с борьбой со взяточничеством и правами меньшинств, причем последний вопрос был поднят Венгрией, отмечает агентство.



Что касается других претендентов, то на этой неделе должностное лицо ЕС заявило, что похожую положительную рекомендацию может получить Молдова.



По поводу Грузии "все еще не определено", получит ли она официальный статус кандидата, сказал один из чиновников.



Любые решения по расширению требуют единодушной поддержки всех членов блока, чего трудно достичь странам Западных Балкан, считают чиновники и дипломаты ЕС.



Вместо этого, по их словам, регион может получить дополнительную финансовую помощь от пересмотра совместного бюджета блока, о чем должно принять решение на декабрьском саммите.



Reuters отмечает, что во время саммита лидеров ЕС 14-15 декабря ожидается принятие решения о начале официальных переговоров о членстве с Украиной.