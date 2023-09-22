Еврокомиссия готовится рекомендовать начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Еврокомиссия готовится рекомендовать начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. После этого лидеры ЕС должны подписать рекомендацию на декабрьском саммите.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
После этого Еврокомиссия предоставит рекомендацию, которую лидеры ЕС должны будут подписать. Это скорее всего произойдет в декабре этого года. Затем Украина начнет длительную процедуру завершения реформ и приведения в соответствие с законодательством ЕС критериев более чем в 30 сферах, включая верховенство права и экономику.
Нет способа ускорить сложные критерии членства, которые обычно продолжаются более десяти лет. Например, Хорватия была последней страной, которая присоединилась к блоку и ее заявка рассматривалась 10 лет, прежде чем она была принята в 2013 году.
Отмечается, что возобновление расширения Евросоюза происходит в момент, когда блок из 27 государств стремится удержать страны Восточной Европы, избегая их присоединения к россии или Китаю.
Отмечается, что возобновление расширения Евросоюза происходит в момент, когда блок из 27 государств стремится удержать страны Восточной Европы, избегая их присоединения к россии или Китаю.
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