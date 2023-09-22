Еврокомиссия готовится рекомендовать начало переговоров о членстве Украины в ЕС

17:19 22 сентября Киев, Украина





Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Еврокомиссия готовится рекомендовать начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. После этого лидеры ЕС должны подписать рекомендацию на декабрьском саммите.Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

"Ожидается, что в следующем месяце исполнительный орган ЕС рекомендует начать многолетний процесс вступления Украины в Евросоюз. Однако Еврокомиссия может настаивать на прогрессе реформ в таких областях, как коррупция", — говорится в статье.

После этого Еврокомиссия предоставит рекомендацию, которую лидеры ЕС должны будут подписать. Это скорее всего произойдет в декабре этого года. Затем Украина начнет длительную процедуру завершения реформ и приведения в соответствие с законодательством ЕС критериев более чем в 30 сферах, включая верховенство права и экономику.

Нет способа ускорить сложные критерии членства, которые обычно продолжаются более десяти лет. Например, Хорватия была последней страной, которая присоединилась к блоку и ее заявка рассматривалась 10 лет, прежде чем она была принята в 2013 году.



Отмечается, что возобновление расширения Евросоюза происходит в момент, когда блок из 27 государств стремится удержать страны Восточной Европы, избегая их присоединения к россии или Китаю.