Еврокомиссия будет представлять ЕС в споре Украины в ВТО

Европейская комиссия возьмет на себя роль представителя стран Евросоюза при рассмотрении жалобы Украины в Всемирной торговой организации относительно запрета на импорт агропродукции.
Эту информацию во вторник, 26 сентября, сообщило польское издание РАР, ссылаясь на источник в ЕС.
Издание отмечает, что во вторник было принято решение о том, что Еврокомиссия представит интересы стран-членов ЕС в споре, рассматриваемом в ВТО. Делегация ЕС включает экспертов из Польши, Венгрии и Словакии.
Не названные европейские дипломаты, цитируемые агентством, подчеркнули, что запуск процедуры в ВТО "закрывает для Украины другие каналы диалога" в споре об эмбарго на импорт зерна.
Эта ситуация будет обсуждаться в среду в Брюсселе на уровне постоянных представителей ЕС по инициативе Польши, сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось.
Также известно, что в среду, 27 сентября, в Брюсселе состоятся переговоры между послами ЕС по вопросу украинского зерна. Позже в Женеве начнется рассмотрение жалобы, поданной Украиной против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на импорт агропродукции.
Эту информацию во вторник, 26 сентября, сообщило польское издание РАР, ссылаясь на источник в ЕС.
Издание отмечает, что во вторник было принято решение о том, что Еврокомиссия представит интересы стран-членов ЕС в споре, рассматриваемом в ВТО. Делегация ЕС включает экспертов из Польши, Венгрии и Словакии.
Не названные европейские дипломаты, цитируемые агентством, подчеркнули, что запуск процедуры в ВТО "закрывает для Украины другие каналы диалога" в споре об эмбарго на импорт зерна.
Эта ситуация будет обсуждаться в среду в Брюсселе на уровне постоянных представителей ЕС по инициативе Польши, сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось.
Также известно, что в среду, 27 сентября, в Брюсселе состоятся переговоры между послами ЕС по вопросу украинского зерна. Позже в Женеве начнется рассмотрение жалобы, поданной Украиной против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на импорт агропродукции.
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