Евродипломатам вновь не удалось согласовать нефтяное эмбарго

07:59 30 мая Киев, Украина





Попытка Евросоюза договориться о запрете импорта нефти из россии закончилась неудачей из-за Венгрии, которая продолжает блокировать санкции

Об этом сообщает Bloomberg.

Изначально выступавший против эмбарго венгерский премьер Виктор Орбан уже выторговал существенные уступки: Еврокомиссия вывести из-под эмбарго поставки по трубопроводу «Дружба», который качает 1 млн баррелей в день, или пятую часть российского экспорта.



Таким образом, под санкции попал бы только морской экспорт нефти из россии (1,6 млн баррелей в день до войны). Но теперь Венгрия не согласна и на такой сценарий и требует дополнительных послаблений, говорят источники Bloomberg.



Видя, что ЕК «сдает назад», уступок потребовал и Кипр: под его давлением из шестого пакета был исключен запрет на продажу недвижимости россиянам.



Что касается нефти, то предложенное ЕК эмбарго задумано как поэтапное: полный запрет на поставки сырой нефти вводится в течение 6 месяцев, нефтепродуктов - 8 месяцев. Также на 6 месяцев растянется введение запрета на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть в третьи страны.



Дипломаты все еще считают, что согласовать запрет возможно, говорят источники Bloomberg. Переговоры продолжатся в понедельник - в последние часы до старта двухдневного саммита ЕС (30-31 мая).



Европейское эмбарго вырежет с рынка около 5 млн баррелей ежедневных поставок из россии, из которых 3 млн - сырая нефть, а 2 млн - продукты ее переработки, согласно оценке Fitch. И хотя россия пытается найти альтернативные рынки, отправляя баррели в Азию на танкерах, скрывающих пункт назначения, полностью заменить европейских потребителей быстро не получится, пишет Bank of America.



Уход российских поставок сулит новые рекорды нефтяным котировкам - вплоть до 150 долларов за баррель, прогнозируют аналитики BofA.



Напомним, Еврокомиссия представила шестой пакет санкций 4 мая. Первая попытка утвердить его на уровне постпредов стран-членов продолжалась пять дней и закончилась безрезультатно.



Второй раунд - на уровне глав МИД стран ЕС - состоялся 16 мая и также обернулся неудачей.



