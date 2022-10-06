Евродепутаты призывают мир осудить попытку аннексии и увеличить военную помощь Украине

19:08 06 октября Киев, Украина

Евродепутаты призывают все страны и международные организации однозначно осудить фиктивные "референдумы" в Украине и попытку россии завладеть украинской территорией.





Решение приняли 504 голосами, 26 против, 36 воздержались.



Фиктивные "референдумы", проведенные под дулом оружия, недействительны, заявляют евродепутаты. Кроме того, угрозы россии применить ядерное оружие не сдержат ЕС от дальнейшей помощи Украине, Соответствующую резолюцию Европейский парламент принял в четверг, 6 октября, сообщается на сайте Европарламента. Также евродепутаты призывают масштабное увеличение военной помощи Украине.Решение приняли 504 голосами, 26 против, 36 воздержались.Фиктивные "референдумы", проведенные под дулом оружия, недействительны, заявляют евродепутаты. Кроме того, угрозы россии применить ядерное оружие не сдержат ЕС от дальнейшей помощи Украине, говорится в резолюции. Также депутаты требуют создания специального международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Инцидент с "Северным потоком" показывает, что европейская критическая инфраструктура нуждается в большей защите, говорится в резолюции.

"В резолюции, принятой в четверг, евродепутаты заявляют, что результаты фиктивных "референдумов", проведенных под дулом оружия, чтобы аннексировать Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области, недействительны и призывают страны-члены ввести дополнительные строгие санкции", - говорится в пресс-релизе на сайте Европарламента.

Говоря о необходимости увеличения военной помощи Украины, евродепутаты отметили, что “колеблющиеся государства-члены должны предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи.



Европарламент также призвал страны-члены и международных партнеров подготовить быстрый и решительный ответ, если россия нанесет ядерный удар по Украине.

"Любые попытки россии представить атаки на оккупированные территории как нападение на саму россию, а значит, как основание для ядерного нападения, являются незаконными и безосновательными и не сдержат Европейский Союз от дальнейшей помощи Украине в самообороне", - говорится в резолюции.

Евродепутаты также осуждают военную мобилизацию в россии и меры, заставляющие жителей временно оккупированных территорий Украины служить в российских вооруженных или вспомогательных силах. Это запрещено четвертой Женевской конвенцией.

"С целью поддержания стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии, Евродепутаты также призывают усилить поддержку стран региона, подвергшихся наплыву российских граждан, в частности Грузии, Казахстана, Узбекистана, Армении и Кыргызстана", - говорится в документе.

По поводу взрывов на трубопроводах Nord Stream евродепутаты говорят, что "растет предположение, что это стало результатом скоординированных и умышленных действий государственного субъекта".



Взрывы показывают, насколько опасна была политика увеличения зависимости от российского ископаемого топлива и что энергетическое оружие было выведено на новый уровень, отметили евродепутаты.



Резолюция призывает страны-члены рассматривать защиту европейской критической инфраструктуры как приоритет, повышать ее устойчивость против внешних атак и поддерживать устойчивость партнеров из Восточной Европы и Западных Балкан.



Евродепутаты также призывают создать специальный международный трибунал по поводу преступления агрессии против Украины. Чтобы привлечь к ответственности путина и всех российских гражданских и военных чиновников, ответственных за планирование, начало и ведение войны в Украине.