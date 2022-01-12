Евродепутаты предложили отключить РФ от SWIFT из-за чрезмерной агрессии

18:42 28 Апрель Киев, Украина

Европарламент призывает Москву остановить наращивание военных сил для создания угроз соседям и пугает отключением РФ от системы платежей SWIFT , а также отказаться от российских нефти и газа.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект резолюции ЕП.



В документе призывают российскую сторону "прекратить неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям".



"Европарламент призывает Россию… прекратить все провокации и воздержаться от подобных действий в будущем, разрядить напряженность", - говорится в проекте документа.



При этом парламентарии сожалеют об ухудшившихся отношениях с РФ, считая, что в этом вина лежит на Кремле.



Москва уже отреагировала на возможное отключение от SWIFT.

"Пусть попробуют… Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в нашей силе и мощи и в ответной реакции, несомненно, присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем", - заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информбезопасности Андрей Крутских.

По его словам, Россия в последние годы укрепила свою обороноспособность.



"В этом смысле чувствуем себя вполне уверенно, и не думаю, что кто-то хотел бы рисковать", - пригрозил Крутских.