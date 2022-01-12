Евродепутаты предложили отключить РФ от SWIFT из-за чрезмерной агрессии

Европарламент призывает Москву остановить наращивание военных сил для создания угроз соседям и пугает отключением РФ от системы платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект резолюции ЕП.
В документе призывают российскую сторону "прекратить неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям".
"Европарламент призывает Россию… прекратить все провокации и воздержаться от подобных действий в будущем, разрядить напряженность", - говорится в проекте документа.
При этом парламентарии сожалеют об ухудшившихся отношениях с РФ, считая, что в этом вина лежит на Кремле.
Москва уже отреагировала на возможное отключение от SWIFT.
В документе призывают российскую сторону "прекратить неоправданное наращивание военных сил для создания угроз соседям".
"Европарламент призывает Россию… прекратить все провокации и воздержаться от подобных действий в будущем, разрядить напряженность", - говорится в проекте документа.
При этом парламентарии сожалеют об ухудшившихся отношениях с РФ, считая, что в этом вина лежит на Кремле.
Москва уже отреагировала на возможное отключение от SWIFT.
По его словам, Россия в последние годы укрепила свою обороноспособность.
"В этом смысле чувствуем себя вполне уверенно, и не думаю, что кто-то хотел бы рисковать", - пригрозил Крутских.
"В этом смысле чувствуем себя вполне уверенно, и не думаю, что кто-то хотел бы рисковать", - пригрозил Крутских.
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