Евродепутаты одобрили трибунал для путина и лукашенко

15:19 19 января Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте ЕП в четверг, 19 января.



За этот документ проголосовали 472 евродепутата, против – лишь 19, воздержались 33 политика. Большинство депутатов Европарламента проголосовали за создание международного трибунала для расследования преступлений страны-агрессора россии и беларуси, включая их высшее руководство.Об этом сообщается на сайте ЕП в четверг, 19 января.За этот документ проголосовали 472 евродепутата, против – лишь 19, воздержались 33 политика.

"Парламент заявляет, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче, Ирпене и многих других украинских городах, свидетельствуют о жестокости войны и подчеркивают важность скоординированных международных действий для привлечения виновных к ответственности в соответствии с международным правом. Депутаты Европарламента призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства россии и ее союзников", – говорится в сообщении.



Депутаты Европарламента утверждают, что создание трибунала заполнит вакуум в международном уголовном правосудии и дополнит следственные усилия Международного уголовного суда, поскольку в настоящее время он не может расследовать преступление агрессии, когда оно касается Украины.



Отмечая, что точные условия и состав специального трибунала еще предстоит определить, депутаты Европарламента подчеркивают, что он должен обладать юрисдикцией для расследования не только действий владимира путина и политического и военного руководства россии, но также александра лукашенко и его приспешников в беларуси.



Они также подчеркивают, что подготовительная работа ЕС по созданию специального трибунала должна начаться немедленно и должна быть сосредоточена на создании механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной. Украинские и международные органы должны получить поддержку в обеспечении доказательств, которые будут использоваться в будущем.