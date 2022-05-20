Евродепутаты хотят создать специальный международный трибунал по преступлениям россии в Украине

07:17 20 мая Киев, Украина





Об этом говорится в принятой сегодня резолюции о борьбе с безнаказанностью за военные преступления в Украине. Депутаты Европарламента просят страны ЕС поддержать создание специального международного трибунала для наказания российских политических лидеров, военных командиров и их, в частности, белорусских союзников за преступление агрессии россии против Украины. Речь идет и о преступлениях, на которые Международный уголовный суд (МКС) не имеет юрисдикции.Об этом говорится в принятой сегодня резолюции о борьбе с безнаказанностью за военные преступления в Украине.

«Парламент призывает ЕС принять все необходимые меры в международных процессах и судах для поддержания преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечества, геноцид и агрессию. Эти расследования и дальнейшее судебное преследование должны также касаться всего персонала российских вооруженных сил и чиновников, причастных к военным преступлениям», – отмечают евродепутаты.

Они также хотят, чтобы ЕС как можно скорее предоставил все необходимые человеческие и бюджетные ресурсы, а также административную, следственную и материально-техническую поддержку, необходимую для создания этого трибунала.



Согласно сообщению Европарламента, такие зверства, как неизбирательные обстрелы городов и поселков, принудительные депортации, использование запрещенных боеприпасов, нападения на гражданских лиц, спасающихся по заранее согласованным гуманитарным коридорам, казней и сексуального насилия, являются нарушением международного гуманитарного права. Они могут быть квалифицированы как военные преступления, говорят депутаты Европарламента, подчеркивая, что виновные до сих пор остаются безнаказанными.



Депутаты Европарламента отмечают, что ЕС должен принять быстрые меры, поскольку существует серьезная угроза уничтожения доказательств, связанных с военными преступлениями, из-за активных боевых действий.



Евродепутаты также выражают полную поддержку расследованиям, проводимым Офисом прокурора МКС Каримом Ханом , работе Комиссии по расследованию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также независимых правозащитных организаций и органов власти Украины, занимающихся сбором доказательств.



Депутаты приветствуют совместную следственную группу, созданную Литвой, Польшей и Украиной, которую координирует Агентство ЕС по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия Евроюст, в которой будет участвовать Офис прокурора МКС, и поощряют другие страны-члены присоединиться к этой команде.