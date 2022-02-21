Эвакуированные Россией жители Донбасса начали возвращаться в родные дома

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации с эвакуацией жителей ДНР и заявил, что они постепенно возвращаются домой. Людям не смогли обеспечить адекватные условия для проживания, и они вынуждены покидать территорию России.
По словам украинского чиновника, в целом вся эта ситуация с перемещением людей не имеет ничего общего с массовой эвакуацией, о которой говорили представители ОРДЛО. Резников назвал это фарсом, так как вывезли всего несколько тысяч человек. Но даже им не предоставили нормальные условия для размещения и временного проживания.
Также советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что мародеры в оккупированном Донецке и Макеевке начали грабить квартиры эвакуированных в Россию людей. На сегодняшний день известно по меньшей мере, 100 случаях мародерства на территории оккупированного Донбасса.
По словам украинского чиновника, в целом вся эта ситуация с перемещением людей не имеет ничего общего с массовой эвакуацией, о которой говорили представители ОРДЛО. Резников назвал это фарсом, так как вывезли всего несколько тысяч человек. Но даже им не предоставили нормальные условия для размещения и временного проживания.
Также советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что мародеры в оккупированном Донецке и Макеевке начали грабить квартиры эвакуированных в Россию людей. На сегодняшний день известно по меньшей мере, 100 случаях мародерства на территории оккупированного Донбасса.
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