Эвакуация жителей облегчит работу ВСУ при освобождении Херсонщины

В Херсонской области идут ожесточенные бои за освобождение территории от российских оккупантов. На сегодня украинским военным удалось подойти к Посаду-Покровскому и Мирному
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Самойленко призвал жителей Херсонщины выехать из области, в том числе через Крым, чтобы облегчить работу ВСУ при освобождении территорий. Об этом он заявил в интервью Укринформу.
По словам главы облсовета, все "видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город".
Глава Херсонского облсовета призвал "всех, кто имеет такую возможность", покинуть оккупированную территорию. В то же время, он признал, что единственный способ для организованного выезда из Херсона - через временно оккупированный Крым.
По словам политика, главное, чтобы люди остались живы, и так Вооруженные Силы получили больше возможностей для действий.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины почти вплотную подошли к Херсону. Об этом он сказал в эфире Фэйгин LIVE.
По просьбе Фейгина уточнить, как близко ВСУ подошли к городу, советник председателя ОПУ сказал, что это 15-18 км.
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