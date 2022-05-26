Эвакуация из Кабула затягивается, Кулеба объяснил почему

Из-за напряженной ситуации в Кабуле, украинский эвакуационный самолет не может забрать граждан, застрявших в Афганистане.
О сложной ситуации в аэропорту Кабула в пятницу, 20 августа, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Министр не стал называть время вылета очередного эвакуационного рейса Украины.
По его словам, каждый вылет самолета из аэропорта Кабула связан с решением "миллиона проблем, начиная от того, как обеспечить, чтобы именно те граждане, которые должны попасть на борт, туда попали, завершая банальной буксировки самолета".
Он отметил, что ситуация там "очень-очень неустойчивая", и призвал всех "сохранять спокойствие и не распространять информацию об украинских самолетах до тех пор, пока они не покинут авиапространство Афганистана".
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