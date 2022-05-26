Эвакуация из Кабула затягивается, Кулеба объяснил почему

17:06 20 августа Киев, Украина

Из-за напряженной ситуации в Кабуле , украинский эвакуационный самолет не может забрать граждан, застрявших в Афганистане

О сложной ситуации в аэропорту Кабула в пятницу, 20 августа, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр не стал называть время вылета очередного эвакуационного рейса Украины.

"Если честно, то уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, по соображениям безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы эвакуацию Украина успешно осуществляла", - сказал Кулеба.

По его словам, каждый вылет самолета из аэропорта Кабула связан с решением "миллиона проблем, начиная от того, как обеспечить, чтобы именно те граждане, которые должны попасть на борт, туда попали, завершая банальной буксировки самолета".

"Потому что аэропорт по сути разделен на две части - гражданскую и военную. Американцы контролируют военную часть. Службы хаотичны, дозаправка, подзарядка, буксир. Миллион проблем! И у меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и покинет афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим ", - сказал министр.

Он отметил, что ситуация там "очень-очень неустойчивая", и призвал всех "сохранять спокойствие и не распространять информацию об украинских самолетах до тех пор, пока они не покинут авиапространство Афганистана".