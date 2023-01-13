Этот год - решающий: Зеленский обратился к литовскому Сейму

16:48 13 января Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время торжественного заседания Сейма Литвы по случаю Дня защитников свободы и церемонии вручения премии Свободы Литовской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Сейм присудил Премию Свободы 2022 Зеленскому как лидеру Украины, которая борется за свою свободу и независимость.

“Хочу поблагодарить вас за то, что вы ни минуты не изменяли свободе. И не только в течение этих 323 дней жестокой, бесчеловечной русской войны, когда мы постоянно чувствуем вашу поддержку. А многие годы, когда свободные сердца литовцев и литовский путь в объединенную Европу вдохновляли многих людей в разных странах, когда-то порабощенных россией”, — сказал Зеленский.

По его словам, Литва "была и остается одним из самых искренних защитников свободы".

“Этот год – решающий. Сейчас нуждаемся в еще большей мобилизованности — и во всем свободном мире. И только так можно покончить с полномасштабной агрессией, с тотальным террором. Борящаяся энергия мира не должна ослабнуть", — подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что сейчас нужны безотлагательные решения всей антивоенной коалиции. Новые оборонные решения, которые позволят украинским воинам отбросить российскую армию со своей земли. И это касается прежде всего современных танков и эффективной артиллерии. Также нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, обеспечивающих продолжение агрессии.