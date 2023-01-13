Этот год - решающий: Зеленский обратился к литовскому Сейму

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время торжественного заседания Сейма Литвы по случаю Дня защитников свободы и церемонии вручения премии Свободы Литовской Республики.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сейм присудил Премию Свободы 2022 Зеленскому как лидеру Украины, которая борется за свою свободу и независимость.
Сейм присудил Премию Свободы 2022 Зеленскому как лидеру Украины, которая борется за свою свободу и независимость.
По его словам, Литва "была и остается одним из самых искренних защитников свободы".
Он сказал, что сейчас нужны безотлагательные решения всей антивоенной коалиции. Новые оборонные решения, которые позволят украинским воинам отбросить российскую армию со своей земли. И это касается прежде всего современных танков и эффективной артиллерии. Также нужны новые санкционные решения, которые будут поддерживать постоянное и непреодолимое давление на государство-агрессора и на всех экономических субъектов, обеспечивающих продолжение агрессии.
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