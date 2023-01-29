Это война с огромным врагом - Гайдай не исключает новое наступление рф

Новое большое наступление российских войск в Луганской области не исключается. Поскольку враг имеет достаточно живой силы, которой забрасывает позиции и понемногу идет вперед. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 миллионов - это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много. На сегодняшний день самая большая проблема состоит в том, что их очень много. Нет такой яркой тактики или стратегии у врага. Они просто заваливают наши позиции телами и так понемногу продвигаются вперед", - рассказал Гайдай.

При этом он отметил, что в Луганской области хоть и тяжелая ситуация, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

"И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке нашими защитниками крепко держатся на позиции, то на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные имеют успехи", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны заявили, что россияне могут возобновить наступление с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области.