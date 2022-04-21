"Это не война, это бойня": Зеленский дал интервью российскому журналисту

По словам Зеленского, Украина не сможет простить все те зверства, которые россия вершила и вершит на территории нашей страны.



Договориться о перемирии смогут, возможно, следующие поколения, считает глава украинского государства.

"Прежде всего россиянам надо признать вину, надо признать, что произошла трагедия — напали, отобрали часть земли, забрали жизни людей, жестоко убивали. Совершена катастрофическая ошибка группы людей, которые, благодаря информационной политике, засосали в это целый народ. Страшно, что большой процент обычных людей в россии поддерживает это. Ведь нельзя же потом сказать: «Так у меня не было в руках ружья». Было. То, что ты не нажимаешь на курок — ни о чем не говорит.

Теперь во многих странах не будут спрашивать — хороший ты или плохой. Просто будут реагировать так на русских. Вот что сделали страшное для россиян. российские политики все время говорили про справедливость, про борьбу с нацизмом — но ведь факт бойни никуда не убрать. И это невозможно простить.

Если при другом президенте россии лопнет информационный шарик, в котором народ сидит, то народ за три-пять лет прозреет. Наверное, следующие поколения смогут о чем-то договориться. Но следующий руководитель россии и народ должны будут признать трагедию. Это будет первый большой шаг для того, чтобы политики встречались. Если это произойдет раньше — мы только будем рады.

Я во имя своей страны готов в любое место планеты поехать, но точно не сейчас и точно не в Москву. Это просто невозможно. Наверное, при других людях и при других обстоятельствах все возможно. Но удовольствия после всего, что произошло, мне это точно не доставит", - сказал Зеленский.