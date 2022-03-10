"Это не более чем больная фантазия": Минздрав призвал ВОЗ отреагировать на российские фейки о биологическом оружии в Украине

19:45 10 Март Киев, Украина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал представителей Всемирной организации здравоохранения отреагировать на распространение российскими пропагандистами сообщений о якобы производстве биологического оружия в Украине.

С соответствующим призывом Ляшко выступил в фейсбуке.

Фейки о "тайных биолабораториях" в Украине российская пропаганда начала распространять задолго до начала войны, а еще раньше рассказывала о подобном в Грузии.

В 2020 году на фоне эпидемии коронавируса некоторые так называемые медиа в России утверждали, что нашли доказательства существования по меньшей мере 15 таких лабораторий, которыми в Украине якобы руководят США. Впоследствии уже в Украине представители пророссийской "ОПЗЖ" даже обращались к президенту Владимиру Зеленскому и другим высокопоставленным должностным лицам, чтобы те обнародовали известные им факты.

После начала российского вторжения в Украину российская пропаганда снова начала рассказывать о "тайных биолабораториях", однако эти нарративы продвигают не только пропагандисты, но и официальные представители ведомств РФ, в частности, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова .
“Мы подтверждаем эти разоблаченные факты об экстренных зачистках киевским режимом следов военно-биологических программ. Они реализовались Киевом при поддержке США», – убеждала она 9 марта на брифинге в Москве.
Российская пропаганда сообщала не только об "экспериментах", например с сибирской язвой, но и о том, что в Украине якобы экспериментировали с коронавирусом. В фейках утверждается, что вирусы планировали распространять с помощью птиц.

В настоящее время министр Ляшко призывает ВОЗ выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и "недопустимости замены света науки тьмой пропаганды" .
“Для любого образованного человека – это (рассказы русских пропагандистов. – Ред.) не более чем просто больная фантазия. Более того, Россия также прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются. И в Белгороде, и в Ростове, откуда сейчас едут российские танки в Украину, можно пойти в отделение санитарно-эпидемиологической службы и вживую посмотреть на эту работу. Но народ России выбирает смотреть телевизор”, – отмечает глава Минздрава.
 