"Это не более чем больная фантазия": Минздрав призвал ВОЗ отреагировать на российские фейки о биологическом оружии в Украине

19:45 10 Март Киев, Украина





С соответствующим призывом Ляшко выступил в фейсбуке.



Фейки о "тайных биолабораториях" в Украине российская пропаганда начала распространять задолго до начала войны, а еще раньше рассказывала о подобном в Грузии.



В 2020 году на фоне эпидемии коронавируса некоторые так называемые медиа в России утверждали, что нашли доказательства существования по меньшей мере 15 таких лабораторий, которыми в Украине якобы руководят США. Впоследствии уже в Украине представители пророссийской "ОПЗЖ" даже обращались к президенту Владимиру Зеленскому и другим высокопоставленным должностным лицам, чтобы те обнародовали известные им факты.



После начала российского вторжения в Украину российская пропаганда снова начала рассказывать о "тайных биолабораториях", однако эти нарративы продвигают не только пропагандисты, но и официальные представители ведомств РФ, в частности, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова . Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал представителей Всемирной организации здравоохранения отреагировать на распространение российскими пропагандистами сообщений о якобы производстве биологического оружия в Украине.С соответствующим призывом Ляшко выступил в фейсбуке.Фейки о "тайных биолабораториях" в Украине российская пропаганда начала распространять задолго до начала войны, а еще раньше рассказывала о подобном в Грузии.В 2020 году на фоне эпидемии коронавируса некоторые так называемые медиа в России утверждали, что нашли доказательства существования по меньшей мере 15 таких лабораторий, которыми в Украине якобы руководят США. Впоследствии уже в Украине представители пророссийской "ОПЗЖ" даже обращались к президенту Владимиру Зеленскому и другим высокопоставленным должностным лицам, чтобы те обнародовали известные им факты.После начала российского вторжения в Украину российская пропаганда снова начала рассказывать о "тайных биолабораториях", однако эти нарративы продвигают не только пропагандисты, но и официальные представители ведомств РФ, в частности, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова .

“Мы подтверждаем эти разоблаченные факты об экстренных зачистках киевским режимом следов военно-биологических программ. Они реализовались Киевом при поддержке США», – убеждала она 9 марта на брифинге в Москве.

Российская пропаганда сообщала не только об "экспериментах", например с сибирской язвой, но и о том, что в Украине якобы экспериментировали с коронавирусом. В фейках утверждается, что вирусы планировали распространять с помощью птиц.



В настоящее время министр Ляшко призывает В настоящее время министр Ляшко призывает ВОЗ выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и "недопустимости замены света науки тьмой пропаганды" .