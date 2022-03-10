"Это не более чем больная фантазия": Минздрав призвал ВОЗ отреагировать на российские фейки о биологическом оружии в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал представителей Всемирной организации здравоохранения отреагировать на распространение российскими пропагандистами сообщений о якобы производстве биологического оружия в Украине.
С соответствующим призывом Ляшко выступил в фейсбуке.
Фейки о "тайных биолабораториях" в Украине российская пропаганда начала распространять задолго до начала войны, а еще раньше рассказывала о подобном в Грузии.
В 2020 году на фоне эпидемии коронавируса некоторые так называемые медиа в России утверждали, что нашли доказательства существования по меньшей мере 15 таких лабораторий, которыми в Украине якобы руководят США. Впоследствии уже в Украине представители пророссийской "ОПЗЖ" даже обращались к президенту Владимиру Зеленскому и другим высокопоставленным должностным лицам, чтобы те обнародовали известные им факты.
После начала российского вторжения в Украину российская пропаганда снова начала рассказывать о "тайных биолабораториях", однако эти нарративы продвигают не только пропагандисты, но и официальные представители ведомств РФ, в частности, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова .
С соответствующим призывом Ляшко выступил в фейсбуке.
Фейки о "тайных биолабораториях" в Украине российская пропаганда начала распространять задолго до начала войны, а еще раньше рассказывала о подобном в Грузии.
В 2020 году на фоне эпидемии коронавируса некоторые так называемые медиа в России утверждали, что нашли доказательства существования по меньшей мере 15 таких лабораторий, которыми в Украине якобы руководят США. Впоследствии уже в Украине представители пророссийской "ОПЗЖ" даже обращались к президенту Владимиру Зеленскому и другим высокопоставленным должностным лицам, чтобы те обнародовали известные им факты.
После начала российского вторжения в Украину российская пропаганда снова начала рассказывать о "тайных биолабораториях", однако эти нарративы продвигают не только пропагандисты, но и официальные представители ведомств РФ, в частности, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова .
Российская пропаганда сообщала не только об "экспериментах", например с сибирской язвой, но и о том, что в Украине якобы экспериментировали с коронавирусом. В фейках утверждается, что вирусы планировали распространять с помощью птиц.
В настоящее время министр Ляшко призывает ВОЗ выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и "недопустимости замены света науки тьмой пропаганды" .
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии