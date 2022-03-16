Этический кодекс для фракции "Слуга народа" 

07:51 20 октября Киев, Украина

Зампред парламентского комитета Александр Качура рассказал, что во фракции “Слуга народа” разработан новый этический кодекс, который позволит сделать работу нардепов более эффективной.

“Я с коллегами наработал новый устав, новое положение — этический кодекс — для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными”, — рассказал он.

При этом Качура соглашается с тем, что предыдущий внутрифракционной документ — так называемый “Меморандум о деятельности депутата”, — который слуги народа “подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективен.