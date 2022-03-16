Этический кодекс для фракции "Слуга народа"
07:51 20 октября Киев, Украина
Зампред парламентского комитета Александр Качура
рассказал, что во фракции “Слуга народа” разработан новый этический кодекс, который позволит сделать работу нардепов более эффективной.
“Я с коллегами наработал новый устав, новое положение — этический кодекс — для фракции. И я надеюсь, что мы подпишем все эти документы. У нас еще не все потеряно, далеко не все. Такая перезагрузка произойдет и мы станем более эффективными”, — рассказал он.
При этом Качура соглашается с тем, что предыдущий внутрифракционной документ — так называемый “Меморандум о деятельности депутата”, — который слуги народа “подписывали в начале своей каденции, оказался неэффективен.
“Если говорить про меморанум, то это именно ответственность человека, который его подписал. Я не нарушаю меморандум. Мне кажется, это персональная ответственность каждого депутата: он перед избирателями несет и политическую, и этическую, в том числе, ответственность. И я считаю, что в отдельных случаях депутаты должны были сложить свои полномочия (так как это было предусмотрено меморандумом, который мы изначально подписывали). Правильно, что инициировали этот меморандум, но, к сожалению, у нас нет сейчас оснований отозвать народного депутата”, — считает Качура.
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