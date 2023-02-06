Эстонский премьер приняла участие в изготовлении окопных свечей для ВСУ

Премьер-министр Эстонии Кая-Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для украинских защитников.



Об этом она написала в Twitter.

"Война россии против Украины - это война против демократии и свободы. Повсюду в Эстонии люди делают все возможное, чтобы поддержать Украину. Я посетила Naiskodukaitse, которые собираются вместе на выходных, чтобы сделать окопные свечи для украинских солдат. Каждый может помочь Украине победить" - написала Каллас.