Эстонская делегация посетила Донбасс

07:38 19 Май Киев, Украина

В формате рабочего визита и с целью ознакомления с обстановкой на оккупированных территориях, в район проведения ООС прибыла делегация из Эстонии. В ее состав вошли премьер-министр Эстонской Республики госпожа Кая Каллас, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики господин Каимо Кууск.





В ходе поездки в Луганскую область, делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой КПВВ "Станица Луганская", который планируется модернизировать. Этот КПВВ из семи открытых в районе проведения ООС, проводит полноценный пропуск граждан.



Во время брифинга премьер-министр Эстонии Каллас отметила, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в контексте длительной вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны В ходе поездки в Луганскую область, делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой КПВВ "Станица Луганская", который планируется модернизировать. Этот КПВВ из семи открытых в районе проведения ООС, проводит полноценный пропуск граждан.Во время брифинга премьер-министр Эстонии Каллас отметила, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в контексте длительной вооруженной агрессии РФ.

"Мы все партнеры и друзья Украины, и должны положить конец боевым действиям. Вместе с международными партнерами мы работали для того, чтобы сделать конкретные шаги и защитить Украину. Россия должна знать цену и последствия своей агрессии. Сегодня я присутствовала здесь, чтобы сказать: мы стоим рядом с вами. Семь лет после начала агрессии и столько, сколько в этом будет необходимость, мы будем помогать. Безопасность Украины - это безопасность Европы. Я поражена, на каком уровне вы готовы защищать своих граждан и заботиться о них", - отметила премьер-министр Эстонии.

"Границы Украины будут признаны на международном уровне, а это значит, что Луганск - это Украина, Донецк - Украина и Крым - это Украина!" - подчеркнула она.



Каллас также проинформировала представителей СМИ, что Эстония поддерживает несколько проектов, направленных на повышение благосостояния школьников и обеспечения равных возможностей в сфере образования на Донбассе. Это, в частности, обеспечение интернетом двух местных сел и предоставление гуманитарной помощи малоимущим семьям. Кроме того, эстонская сторона предоставляет финансовую помощь для поддержки украинских территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ и лесному фонду, который в прошлом году подвергся большим пожарам.



Во время визита на КПВВ "Станица Луганская" Каллас также сообщила о намерениях Эстонии помочь в восстановлении лесов Луганщины, уничтоженных в прошлогодних пожарах, а именно профинансировать приобретение около 70 тыс. саженцев. По этому поводу делегация с воздуха осмотрела последствия лесных пожаров на Луганщине.



Также иностранная делегация осмотрела инфраструктуру КПВВ "Счастье" и ознакомилась с работой и возможностями ЦНАП.



Заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев в ходе брифинга ознакомил делегацию Эстонской Республики с ситуацией по безопасности в районе проведения операции Объединенных сил и отметил: "ситуация на Востоке остается полностью контролируемой подразделениями Вооруженных Сил Украины и Объединенные силы находятся в готовности своевременно и адекватно реагировать на возникающие угрозы ".



От имени Командующего операции Объединенных сил генерал-майор Эдуард Москалев вручил премьер-министру Эстонской Республики Каллас памятник с символикой операции ООС.