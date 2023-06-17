Эстония требует наказания за преступления против Украины: решение парламента

Парламент Эстонии одобрил заявление, в котором требуется привлечение к ответственности тех, кто планировал и совершал преступления против Украины, сообщается в постановлении Рийгикогу.
В постановлении эстонского правительства "О привлечении к ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины" содержится предложение о создании международного трибунала под эгидой Организации Объединенных Наций.
Депутаты парламента Эстонии отмечают, что война россии против Украины является самым жестоким актом агрессии в Европе с конца Второй мировой войны. Следовательно, требуется соответствующая правовая реакция.
Создание и обеспечение работы такого международного специализированного трибунала, занимающегося рассмотрением преступлений россии в Украине, становится приоритетом внешней политики страны.
В заявлении Рийгикогу содержится призыв поднимать вопрос о создании специального международного трибунала под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН на всех двусторонних встречах с правительствами других стран, а также в рамках всех международных организаций, в которых Эстония является членом, и на всех международных форумах.
Эстонские депутаты также намерены укрепить сотрудничество с правительством Украины в расследовании преступлений россии и привлечении виновных к ответственности.
Ранее президент Эстонии Алан Карис заявил, что преступления против человечества, геноцид и военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине, не могут остаться безнаказанными, и поэтому должно быть место для руководства россии - за решеткой.
В постановлении эстонского правительства "О привлечении к ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины" содержится предложение о создании международного трибунала под эгидой Организации Объединенных Наций.
Депутаты парламента Эстонии отмечают, что война россии против Украины является самым жестоким актом агрессии в Европе с конца Второй мировой войны. Следовательно, требуется соответствующая правовая реакция.
Создание и обеспечение работы такого международного специализированного трибунала, занимающегося рассмотрением преступлений россии в Украине, становится приоритетом внешней политики страны.
В заявлении Рийгикогу содержится призыв поднимать вопрос о создании специального международного трибунала под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН на всех двусторонних встречах с правительствами других стран, а также в рамках всех международных организаций, в которых Эстония является членом, и на всех международных форумах.
Эстонские депутаты также намерены укрепить сотрудничество с правительством Украины в расследовании преступлений россии и привлечении виновных к ответственности.
Ранее президент Эстонии Алан Карис заявил, что преступления против человечества, геноцид и военные преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине, не могут остаться безнаказанными, и поэтому должно быть место для руководства россии - за решеткой.
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