Эстония сделает официальное предложение ЕК о введении 8 пакета санкций против россии

Эстония намерена сделать официальное предложение Европейской комиссии (ЕК) о введении восьмого пакета санкций против россии, который будет включать расширенные ограничительные меры.
Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал ограничительные меры, затрагивающие экономический, энергетический и торговый секторы. Кроме того, Эстония хочет добавить ограничения для дополнительных физических лиц и организации.
Эстония также хотела бы, что санкции широко распространились и на поездки граждан россии в европу.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.
Эстония также хотела бы, что санкции широко распространились и на поездки граждан россии в европу.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.
С начала широкомасштабной войны россии против Украины Эстония и Европейский Союз ввели разные санкции против россии. На сегодняшний день уже введено семь пакетов санкций, цель которых – полностью парализовать российскую экономику и сделать невозможным финансирование войны.
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