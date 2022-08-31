Эстония сделает официальное предложение ЕК о введении 8 пакета санкций против россии

19:54 19 августа Киев, Украина

Эстония намерена сделать официальное предложение Европейской комиссии (ЕК) о введении восьмого пакета санкций против россии, который будет включать расширенные ограничительные меры.





Эстония также хотела бы, что санкции широко распространились и на поездки граждан россии в европу.



Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал ограничительные меры, затрагивающие экономический, энергетический и торговый секторы. Кроме того, Эстония хочет добавить ограничения для дополнительных физических лиц и организации.Эстония также хотела бы, что санкции широко распространились и на поездки граждан россии в европу.Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.

"Как министр иностранных дел я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора россии в Европу и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", - подчеркнул он.

С начала широкомасштабной войны россии против Украины Эстония и Европейский Союз ввели разные санкции против россии. На сегодняшний день уже введено семь пакетов санкций, цель которых – полностью парализовать российскую экономику и сделать невозможным финансирование войны.