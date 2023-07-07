Эстония считает, что Украине будет сложно вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе

12:50 07 июля Киев, Украина





В интервью Vikerraadio Певкур поделился своим мнением, сообщает ERR. По мнению Ханно Певкура, министра обороны Эстонии, присоединение Украины к НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе может стать сложной задачей.В интервью Vikerraadio Певкур поделился своим мнением, сообщает ERR.

"Приглашение Украины в члены НАТО может быть трудно выполнимым, особенно в свете продолжающейся войны. Мы, в Эстонии, настаиваем на том, чтобы Украина получила четкую дорожную карту, которую посольства НАТО ежедневно разрабатывают и формулируют. Мы надеемся, что она будет готова к саммиту в Вильнюсе. Однако, если так не произойдет, главы государств, вероятно, будут вносить необходимые корректировки на месте", - заявил министр обороны Эстонии.

Он также добавил, что Эстония предлагает увеличение расходов на национальную оборону для стран-членов НАТО до более чем двух процентов.