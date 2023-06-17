Эстония разработала механизм конфискации активов рф в ЕС

19:04 16 июня Киев, Украина

Правительство Эстонии приняло решение о принципах использования замороженных активов россии в качестве поддержки Украины.



Эту информацию сообщает эстонский телеканал ERR, ссылаясь на заявление министра иностранных дел страны, Маргуса Цахкна.



Эстония стала первой европейской страной, разработавшей юридическое решение такого рода, отмечает ERR.

"Европейский Союз работает над поиском юридического варианта, однако мы разработали собственное юридическое решение, которое позволяет нам конфисковывать замороженные активы россии в качестве компенсации для украинского восстановления, учитывая статус россии как страны-агрессора",- заявил министр Цахкна.



Согласно заявлению министра, Министерство иностранных дел Эстонии в ближайшее время представит проект соответствующей поправки в закон для рассмотрения правительством.



Цахкна не раскрыл подробностей нового юридического механизма конфискации российских активов.