Эстония разработала механизм конфискации активов рф в ЕС

Правительство Эстонии приняло решение о принципах использования замороженных активов россии в качестве поддержки Украины.
Эту информацию сообщает эстонский телеканал ERR, ссылаясь на заявление министра иностранных дел страны, Маргуса Цахкна.
Эстония стала первой европейской страной, разработавшей юридическое решение такого рода, отмечает ERR.
Эту информацию сообщает эстонский телеканал ERR, ссылаясь на заявление министра иностранных дел страны, Маргуса Цахкна.
Эстония стала первой европейской страной, разработавшей юридическое решение такого рода, отмечает ERR.
Согласно заявлению министра, Министерство иностранных дел Эстонии в ближайшее время представит проект соответствующей поправки в закон для рассмотрения правительством.
Цахкна не раскрыл подробностей нового юридического механизма конфискации российских активов.
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