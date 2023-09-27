Эстония присоединяется к немецкому контракту по боеприпасам для Украины

12:50 27 сентября Киев, Украина

Эстония планирует присоединиться к немецкому рамочному контракту по поставкам боеприпасов для обеспечения стабильности Украины.

Об этом сообщает посольство Германии в Украине, ссылаясь на совместное заявление министров обороны Германии, Бориса Писториуса, и Эстонии, Ханно Певкура.

В сообщении подчеркивается, что боеприпасы остаются важной составляющей обеспечения стабильности в Украине, и Эстония приняла решение присоединиться к немецкому рамочному контракту по боеприпасам.

Также отмечается, что обе страны уже ранее сотрудничали в целях поддержки Украины: Германия оказывала поддержку Эстонии в поставке Украине полевых гаубиц с боеприпасами, мобильных полевых госпиталей и транспортных средств.