Эстония присоединяется к немецкому контракту по боеприпасам для Украины

Эстония планирует присоединиться к немецкому рамочному контракту по поставкам боеприпасов для обеспечения стабильности Украины.
Об этом сообщает посольство Германии в Украине, ссылаясь на совместное заявление министров обороны Германии, Бориса Писториуса, и Эстонии, Ханно Певкура.
В сообщении подчеркивается, что боеприпасы остаются важной составляющей обеспечения стабильности в Украине, и Эстония приняла решение присоединиться к немецкому рамочному контракту по боеприпасам.
Также отмечается, что обе страны уже ранее сотрудничали в целях поддержки Украины: Германия оказывала поддержку Эстонии в поставке Украине полевых гаубиц с боеприпасами, мобильных полевых госпиталей и транспортных средств.
Об этом сообщает посольство Германии в Украине, ссылаясь на совместное заявление министров обороны Германии, Бориса Писториуса, и Эстонии, Ханно Певкура.
В сообщении подчеркивается, что боеприпасы остаются важной составляющей обеспечения стабильности в Украине, и Эстония приняла решение присоединиться к немецкому рамочному контракту по боеприпасам.
Также отмечается, что обе страны уже ранее сотрудничали в целях поддержки Украины: Германия оказывала поддержку Эстонии в поставке Украине полевых гаубиц с боеприпасами, мобильных полевых госпиталей и транспортных средств.
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