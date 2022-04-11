Эстония присоединится к Крымской платформе

20:22 13 ноября Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили о готовности принять участие в Крымской платформе, которую инициировала Украина.
"Как преданный поклонник международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в заявлении МИД.
Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.