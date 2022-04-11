Эстония присоединится к Крымской платформе

20:22 13 ноября Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили о готовности принять участие в Крымской платформе, которую инициировала Украина.

"Как преданный поклонник международного порядка, основанного на правилах, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной", - говорится в заявлении МИД.