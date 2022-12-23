Эстония приняла новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине очередной пакет военной помощи, включающий беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнюю форму.



Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Baltic Times.

"Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз отвечает запросам о помощи, полученной от Украины, а также двусторонним соглашениям между силами обороны и Кайтселийт* с их партнерами в Украине", — заявил министр. на пресс-конференции в Таллинне.