Эстония приняла новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине очередной пакет военной помощи, включающий беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнюю форму.
Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Baltic Times.
Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Baltic Times.
Правительство Эстонии приняло решение о передаче помощи в четверг, 22 декабря, уточнил Певкур.
В частности, Эстония предоставит Украине индивидуальную экипировку, такую как бронежилеты, баллистические пластины для бронежилеты, полевое обмундирование, в том числе зимнее, и другую одежду и аксессуары. Кроме того, в Украину отправят дроны, наборы для очистки оружия, дыхательный аппарат скорой помощи и многое другое.
Кайтселийт* - Союз обороны Эстонии, добровольческое военизированное формирование
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