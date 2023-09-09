Эстония предложила 4 странам ввести совместное торговое эмбарго против россии

Глава правительства Эстонии, Кая Каллас, вынесла предложение о введении совместного торгового эмбарго против россии с участием Польши, Литвы, Латвии и Финляндии. Это предложение было сделано с целью ограничения экономических связей с москвой.
Согласно информации, представленной ERR 8 сентября, каждый день из Эстонии в россию отправляются грузы с товарами, не включенными в санкционные списки, включая электронику, оборудование и продукты питания.
Министр иностранных дел Эстонии, Маргус Цахкна, отметил, что решение, принятое только Эстонией, вероятно, не окажет существенного воздействия на общую ситуацию, но может негативно сказаться на эстонском бизнесе. Он выразил готовность обсудить вопрос о введении ограничений в торговле с представителями Литвы, Латвии, Польши и Финляндии.
Премьер-министр Каллас сообщила, что соседние страны на данный момент не поддерживают данное предложение Эстонии. Она отметила, что ключевым государством в этом вопросе является Финляндия. Каллас также добавила, что она пока не обсуждала этот вопрос с новым премьер-министром Финляндии, Петтери Орпо, но обещала обратиться к нему с этой инициативой.
Согласно информации, представленной ERR 8 сентября, каждый день из Эстонии в россию отправляются грузы с товарами, не включенными в санкционные списки, включая электронику, оборудование и продукты питания.
Министр иностранных дел Эстонии, Маргус Цахкна, отметил, что решение, принятое только Эстонией, вероятно, не окажет существенного воздействия на общую ситуацию, но может негативно сказаться на эстонском бизнесе. Он выразил готовность обсудить вопрос о введении ограничений в торговле с представителями Литвы, Латвии, Польши и Финляндии.
Премьер-министр Каллас сообщила, что соседние страны на данный момент не поддерживают данное предложение Эстонии. Она отметила, что ключевым государством в этом вопросе является Финляндия. Каллас также добавила, что она пока не обсуждала этот вопрос с новым премьер-министром Финляндии, Петтери Орпо, но обещала обратиться к нему с этой инициативой.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии