Эстония пожертвовала третью часть своего военного бюджета на помощь Украине

Чтобы помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность Эстония пожертвовала 1/3 своего военного бюджета.
Об этом сообщает МИД страны.
Эстония также предлагает помощь людям, пострадавшим на войне, в том числе медицинскую и психологическую помощь, предоставление убежища и предметов первой необходимости.
По данным UA War Infographics, Украина получила или получит военную помощь в размере 28 млрд евро, что составляет 74% от военного бюджета россии в 2021 году.
По данным UA War Infographics, Украина получила или получит военную помощь в размере 28 млрд евро, что составляет 74% от военного бюджета россии в 2021 году.
Помимо Эстонии, треть своего военного бюджета пожертвовала Латвия. Польша – 12,9%, Словакия – 11,6%, Литва – 4,6%.
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