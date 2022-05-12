Эстония пожертвовала третью часть своего военного бюджета на помощь Украине

17:26 12 мая Киев, Украина

Чтобы помочь Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность Эстония пожертвовала 1/3 своего военного бюджета.

Об этом сообщает МИД страны.

Эстония также предлагает помощь людям, пострадавшим на войне, в том числе медицинскую и психологическую помощь, предоставление убежища и предметов первой необходимости.



По данным UA War Infographics, Украина получила или получит военную помощь в размере 28 млрд евро, что составляет 74% от военного бюджета россии в 2021 году.

Помимо Эстонии, треть своего военного бюджета пожертвовала Латвия. Польша – 12,9%, Словакия – 11,6%, Литва – 4,6%.