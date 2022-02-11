Эстония поддержала вступление Украины в Евросоюз

Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали Совместное заявление относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, отдельным пунктом зафиксирована готовность Эстонии поддержать будущее вступление Украины в ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства выразил благодарность эстонской стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.
Он также поблагодарил Эстонию за постоянную помощь в медицинской реабилитации украинских военнослужащих и за выделение финансовой помощи в размере 500 тыс. евро для гуманитарных целей в Донецкой и Луганской областях.
Президент Украины отметил готовность эстонской стороны присоединиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.
В свою очередь Кая Каллас поблагодарила Владимира Зеленского за теплый прием. «Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это Европейский Союз, НАТО, ООН», – подчеркнула она.
Отдельное внимание собеседники уделили первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с Европейским Союзом. Владимир Зеленский отметил стратегическую цель Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозной задачи.
По результатам переговоров Президент Украины и Премьер-министр Эстонской Республики подписали Совместное заявление относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать будущее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства.
Президент Украины отметил готовность эстонской стороны присоединиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.
В свою очередь Кая Каллас поблагодарила Владимира Зеленского за теплый прием. «Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это Европейский Союз, НАТО, ООН», – подчеркнула она.
Отдельное внимание собеседники уделили первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с Европейским Союзом. Владимир Зеленский отметил стратегическую цель Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозной задачи.
По результатам переговоров Президент Украины и Премьер-министр Эстонской Республики подписали Совместное заявление относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать будущее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства.
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