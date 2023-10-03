Эстония передает Украине четвертый мобильный полевой госпиталь Role 2 — Минобороны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу со своим находившимся с визитом в Украине эстонским коллегой Ханно Певкуром. Во время встречи делегация из Эстонии анонсировала передачу для нужд ВСУ мобильного полевого госпиталя Role 2.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Это уже четвертый мобильный госпиталь, который передает Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) в сотрудничестве с другими государствами-партнерами Украины. В этот раз к финансированию международного проекта присоединились также Германия и Исландия.
Символический ключ от госпиталя из рук министра обороны Эстонии Ханно Певкура принял Рустем Умеров и передал Командующему Медицинскими силами ВСУ, госпожу генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко.
Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил благодарность за столь чрезвычайно нужный подарок. В ответ министр обороны Эстонии выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что Эстония будет стоять бок о бок с Украиной до самой победы.
Рустем Умеров поблагодарил Ханно Певкур за постоянную неизменную поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины, масштабную материально-техническую помощь во время полномасштабной войны рф.
Иностранную делегацию проинформировали о текущей ситуации на поле боя и неотложных оборонных нуждах Украины. Стороны подробно обсудили перспективы военного сотрудничества, в частности, реализацию двусторонних проектов для усиления возможностей Вооруженных Сил Украины.
В фокусе внимания были следующие вопросы:
- начатая во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" ИТ-коалиция, которая будет поддерживать ВСУ в киберсфере и будет сосредотачиваться на обеспечении безопасной и устойчивой ИТ-инфраструктуры для Сил обороны Украины;
- профессиональная подготовка украинских военнослужащих эстонскими инструкторами, в частности, обучение украинских инструкторов по программе train the trainers;
- лечение и реабилитация воинов ВСУ на территории Эстонской Республики;
- помощь Эстонии в области военной медицины.
Делегация Минобороны Эстонии и представители Минобороны Украины на Михайловской площади почтили павших украинских воинов и возложили цветы к Стеле памяти. Также в рамках визита иностранные гости посетили разрушенные россиянами Киевскую область. Участие в мероприятии также приняла заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.
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