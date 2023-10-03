Эстония передает Украине четвертый мобильный полевой госпиталь Role 2 — Минобороны.

09:27 03 октября Киев, Украина

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу со своим находившимся с визитом в Украине эстонским коллегой Ханно Певкуром. Во время встречи делегация из Эстонии анонсировала передачу для нужд ВСУ мобильного полевого госпиталя Role 2.



Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.



Это уже четвертый мобильный госпиталь, который передает Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) в сотрудничестве с другими государствами-партнерами Украины. В этот раз к финансированию международного проекта присоединились также Германия и Исландия.



Символический ключ от госпиталя из рук министра обороны Эстонии Ханно Певкура принял Рустем Умеров и передал Командующему Медицинскими силами ВСУ, госпожу генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко.



Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил благодарность за столь чрезвычайно нужный подарок. В ответ министр обороны Эстонии выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.Это уже четвертый мобильный госпиталь, который передает Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) в сотрудничестве с другими государствами-партнерами Украины. В этот раз к финансированию международного проекта присоединились также Германия и Исландия.Символический ключ от госпиталя из рук министра обороны Эстонии Ханно Певкура принял Рустем Умеров и передал Командующему Медицинскими силами ВСУ, госпожу генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко.Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил благодарность за столь чрезвычайно нужный подарок. В ответ министр обороны Эстонии выразил слова поддержки Украине и подчеркнул, что Эстония будет стоять бок о бок с Украиной до самой победы.

"Знаю, насколько сейчас тяжело время для вашей страны. Россия нарушила сотни норм и принципов международного права в отношении Украины. Однажды я желаю, и буду видеть, как Россия понесет ответственность за все совершенные ею преступления. Еще раз уверяю, что Эстония будет вместе с Украиной и максимально будет помогать, сколько потребуется", — отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Рустем Умеров поблагодарил Ханно Певкур за постоянную неизменную поддержку Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины, масштабную материально-техническую помощь во время полномасштабной войны рф.

"Спасибо всему эстонскому народу за постоянную и искреннюю поддержку Украины. Мы всегда чувствуем вашу поддержку на дипломатическом, политическом, экономическом фронтах. Высоко ценим все, что Эстония делает для нас в это тяжелое время войны", — сказал Рустем Умеров.

Иностранную делегацию проинформировали о текущей ситуации на поле боя и неотложных оборонных нуждах Украины. Стороны подробно обсудили перспективы военного сотрудничества, в частности, реализацию двусторонних проектов для усиления возможностей Вооруженных Сил Украины.

В фокусе внимания были следующие вопросы:

начатая во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" ИТ-коалиция, которая будет поддерживать ВСУ в киберсфере и будет сосредотачиваться на обеспечении безопасной и устойчивой ИТ-инфраструктуры для Сил обороны Украины;

профессиональная подготовка украинских военнослужащих эстонскими инструкторами, в частности, обучение украинских инструкторов по программе train the trainers;

лечение и реабилитация воинов ВСУ на территории Эстонской Республики;

помощь Эстонии в области военной медицины.