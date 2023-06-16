Эстония отрицает планы отправки военных в Украину - премьер-министр

Премьер-министр Эстонии, Кая Каллас, заявила, что страны, входящие в НАТО, не обсуждали возможность отправки своих военных в Украину, сообщает ERR.
Каллас отметила, что все государства оказывают помощь Украине, но ни одна из них не выразила намерений вмешиваться в конфликт и направлять своих военных в эту войну.
Ранее бывший генсек Североатлантического альянса, Андерс Фог Расмуссен, заявил, что в рамках обсуждений о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут рассмотреть возможность размещения своих войск на украинской территории.
Однако заявление премьер-министра Эстонии подтверждает, что пока не существует планов отправки военных НАТО в Украину.
Каллас отметила, что все государства оказывают помощь Украине, но ни одна из них не выразила намерений вмешиваться в конфликт и направлять своих военных в эту войну.
Ранее бывший генсек Североатлантического альянса, Андерс Фог Расмуссен, заявил, что в рамках обсуждений о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут рассмотреть возможность размещения своих войск на украинской территории.
Однако заявление премьер-министра Эстонии подтверждает, что пока не существует планов отправки военных НАТО в Украину.
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