Эстония отправит в Украину 150 единиц оружия в рамках военной помощи

18:38 10 августа Киев, Украина

На заседании властей Эстонии было принято решение поддержать инициативу министра обороны Ханно Певкура о предоставлении Украине 150 единиц ручного стрелкового оружия и соответствующего боеприпасов.

Сообщение об этом важном шаге было распространено пресс-службой Министерства обороны Эстонии.
 
"В свете продолжающейся агрессии российской федерации, наша поддержка Украины является неотъемлемой частью в обеспечении ее защиты. Мы нашли новый способ, как наша страна может оказать помощь", - подчеркнул Певкур, выразив уверенность в важности этой инициативы.
 
В своем заявлении министр обороны также подчеркнул, что российская федерация не должна извлекать выгоду из своей агрессии.
 
"Союзники Украины должны усилить темпы предоставления военной поддержки, а также развивать потенциал собственной оборонной промышленности", - подчеркнул Певкур, подводя итоги своей позиции.