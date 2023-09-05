Эстония отправит в Украину 150 единиц оружия в рамках военной помощи

18:38 10 августа Киев, Украина

На заседании властей Эстонии было принято решение поддержать инициативу министра обороны Ханно Певкура о предоставлении Украине 150 единиц ручного стрелкового оружия и соответствующего боеприпасов.



Сообщение об этом важном шаге было распространено пресс-службой Министерства обороны Эстонии.

"В свете продолжающейся агрессии российской федерации, наша поддержка Украины является неотъемлемой частью в обеспечении ее защиты. Мы нашли новый способ, как наша страна может оказать помощь", - подчеркнул Певкур, выразив уверенность в важности этой инициативы.

В своем заявлении министр обороны также подчеркнул, что российская федерация не должна извлекать выгоду из своей агрессии.