Эстония отправит в Украину 150 единиц оружия в рамках военной помощи

На заседании властей Эстонии было принято решение поддержать инициативу министра обороны Ханно Певкура о предоставлении Украине 150 единиц ручного стрелкового оружия и соответствующего боеприпасов.
Сообщение об этом важном шаге было распространено пресс-службой Министерства обороны Эстонии.
Сообщение об этом важном шаге было распространено пресс-службой Министерства обороны Эстонии.
В своем заявлении министр обороны также подчеркнул, что российская федерация не должна извлекать выгоду из своей агрессии.
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