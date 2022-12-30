Эстония отправила Украине технику для разминирования более чем на 330 тысяч евро

Эстония отправила в Украину технику для разминирования боеприпасов, оставленных войсками рф на деоккупированных территориях, на сумму более 330 тысяч евро.
Об этом сообщает национальный вещатель ERR.
Речь идет о трех миниэкскаваторах с прицепами, четырех машинах дистанционного разминирования и одном детекторе химических веществ. Техника была профинансирована Министерством иностранных дел, ее стоимость составляет 337 216 евро.
Технику предоставил спасательный департамент МВД Эстонии в ответ на международный запрос Киева.
Посетившие Украину эстонские эксперты научили украинцев пользоваться полученной техникой, отмечает ERR.
Помощь в разминировании необходима как для предотвращения человеческих жертв, так и для перезапуска экономики Украины, пояснил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он также посетил Украину в середине декабря.
Речь идет о трех миниэкскаваторах с прицепами, четырех машинах дистанционного разминирования и одном детекторе химических веществ. Техника была профинансирована Министерством иностранных дел, ее стоимость составляет 337 216 евро.
Технику предоставил спасательный департамент МВД Эстонии в ответ на международный запрос Киева.
Посетившие Украину эстонские эксперты научили украинцев пользоваться полученной техникой, отмечает ERR.
Помощь в разминировании необходима как для предотвращения человеческих жертв, так и для перезапуска экономики Украины, пояснил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он также посетил Украину в середине декабря.
По его словам, разминирование Украины может занять годы, а то и десятки.
Ранее Центр разминирования Спасительного департамента направил в Украину оборудование для обнаружения радиации, взрывозащитные костюмы, противоосколочные жилеты, каски, средства первой помощи и другое оборудование, необходимое для разминирования.
Кроме того, эстонские спасатели отправили украинским коллегам палатки, спальные мешки, уличные кровати, системы обогрева палаток, дизель-генераторы.
Гуманитарная помощь Эстонии Украине составляет 23,1 млн евро. Из них поддержка государственного сектора составляет 4,1 млн евро.
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