Эстония отправила Украине технику для разминирования более чем на 330 тысяч евро

15:06 30 декабря Киев, Украина

Эстония отправила в Украину технику для разминирования боеприпасов, оставленных войсками рф на деоккупированных территориях, на сумму более 330 тысяч евро.

Об этом сообщает национальный вещатель ERR.



Речь идет о трех миниэкскаваторах с прицепами, четырех машинах дистанционного разминирования и одном детекторе химических веществ. Техника была профинансирована Министерством иностранных дел, ее стоимость составляет 337 216 евро.



Технику предоставил спасательный департамент МВД Эстонии в ответ на международный запрос Киева.



Посетившие Украину эстонские эксперты научили украинцев пользоваться полученной техникой, отмечает ERR.



Помощь в разминировании необходима как для предотвращения человеческих жертв, так и для перезапуска экономики Украины, пояснил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Он также посетил Украину в середине декабря.

"Десяти тысяч квадратных километров составляют опасную зону, где остановилось и сельское, и лесное хозяйство. Но этим дело не ограничивается — заминированы также важные объекты инфраструктуры, например, электростанции", — сказал Ляенеметс.

По его словам, разминирование Украины может занять годы, а то и десятки.



Ранее Центр разминирования Спасительного департамента направил в Украину оборудование для обнаружения радиации, взрывозащитные костюмы, противоосколочные жилеты, каски, средства первой помощи и другое оборудование, необходимое для разминирования.



Кроме того, эстонские спасатели отправили украинским коллегам палатки, спальные мешки, уличные кровати, системы обогрева палаток, дизель-генераторы.



Гуманитарная помощь Эстонии Украине составляет 23,1 млн евро. Из них поддержка государственного сектора составляет 4,1 млн евро.