Эстония отказалась принимать российских мужчин, бегущих от мобилизации

15:09 22 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью CNN заявила, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации, о которой накануне объявил владимир путин.
 
Она отметила, что заявления о мобилизации и ядерные угрозы российского президента владимира путина свидетельствуют, что он действительно боится.
"Мы принимаем у себя украинских беженцев. Каждый гражданин ответственен за деяния его страны, и граждане россии не исключение. Поэтому мы не даем убежище российским мужчинам, бегущим из своей страны. Они должны выступить против войны", — сказала Каллас.
Вопрос CNN был задан на фоне активного обсуждения в социальных сетях и в прессе позиции соседних с россией стран, закрывших въезд для россиян, в частности, стран Балтии и Польши.
 
По словам Каллас, война в Украине "идет не по планам путина, поэтому он явно боится". Она также отметила, что Эстония не видит никаких признаков того, что президент рф принимает меры для выполнения своих ядерных угроз.
"путин угрожает, чтобы заставить нас бояться. Мы не должны поддаваться ни на дюйм. На самом деле мы должны больше давить на россию, чтобы она прекратила эту войну. Сейчас также нарастает недовольство внутри российского общества, потому что они тоже чувствуют войну, так сказать, на своей коже", - добавила она.