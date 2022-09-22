Эстония отказалась принимать российских мужчин, бегущих от мобилизации

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью CNN заявила, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации, о которой накануне объявил владимир путин.
Она отметила, что заявления о мобилизации и ядерные угрозы российского президента владимира путина свидетельствуют, что он действительно боится.
Вопрос CNN был задан на фоне активного обсуждения в социальных сетях и в прессе позиции соседних с россией стран, закрывших въезд для россиян, в частности, стран Балтии и Польши.
По словам Каллас, война в Украине "идет не по планам путина, поэтому он явно боится". Она также отметила, что Эстония не видит никаких признаков того, что президент рф принимает меры для выполнения своих ядерных угроз.
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